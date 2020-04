Meghan Markle e il principe Harry si tuffano nel "no profit": ecco il curioso nome della loro fondazione

Dopo essersi distaccati dalla famiglia reale britannica, il principe Harry e la moglie Meghan Markle stanno cercando di gettare le basi per una nuova vita negli Stati Uniti. I duchi di Sussex, infatti, stanno cercando di trasferirsi in California, ma al tempo stesso non vogliono abbandonare l'impegno sociale e le tante iniziative di beneficenza che li hanno visti sempre protagonisti.

Come riporta il Telegraph, Harry e Meghan sarebbero sul punto di istituire una fondazione o, comunque, un'associazione attiva nel campo del 'no profit'. I progetti della coppia sono vasti ed ambiziosi: nelle loro intenzioni c'è il finanziamento a gruppi di supporto emotivo e psicologico, la creazione di strumenti educativi multimediali da riservare alle fasce più deboli della popolazione e il lancio di un sito dedicato alla salute e al benessere.

Si tratta solo di alcune idee progettate da Harry e Meghan: per realizzarle, la coppia sta pensando di creare un'organizzazione 'no profit', chiamandola Archewell. Come spiega il Telegraph, si tratta di un gioco di parole tra il termine greco che indica l'"origine dell'azione" ed il nome del loro figlio, Archie. Dopo aver fondato l'associazione, i duchi di Sussex potranno così creare una rete di servizi di beneficenza e volontariato, per poter ramificare meglio ogni iniziativa sui territori. «Abbiamo sempre voluto fare qualcosa di estremamente significativo per aiutare gli altri», hanno dichiarato molto spesso Harry e Meghan negli ultimi tempi.

