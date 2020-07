Meghan Markle accusa la famiglia di Harry: «Non mi hanno protetta durante la gravidanza»

Meghan Markle non le manda a dire neanche alla famiglia Reale. La moglie dell’ormai ex principe Harry ha fatto causa alla Associated Newspapers, proprietaria del Daily Mail, che a febbraio dell’anno scorso pubblicò una lettera inviata da Meghan al padre Thomas, con cui i rapporti negli ultimi tempi non sono stati esattamente idilliaci: secondo la Markle, la famiglia di Harry durante la sua gravidanza non l’avrebbe protetta da critiche e accuse, lasciandola sostanzialmente sola.

Un’accusa che è probabilmente alla base poi della decisione di Meghan e del marito di emanciparsi dalla famiglia Windsor. Nei documenti che riguardano la causa, scrive il Telegraph, ci sono i nomi di cinque amici di Meghan che avrebbero dato informazioni alla testata americana People per un articolo contro il padre Thomas, con il rapporto che finì per deteriorarsi definitivamente.

Infine, davanti alle critiche sul suo matrimonio e su quanto sia costato, con la sfarzosa cerimonia in diretta tv in tutto il mondo, sulle spalle dei contribuenti britannici, Meghan sottolinea come le nozze abbiano portato all'economia benefici per un miliardo di sterline, a fronte dei 20 milioni circa spesi. La guerra tra la Markle, i media britannici, la famiglia Reale e non solo, non sembra dunque avere una fine vicina.

Ultimo aggiornamento: 10:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA