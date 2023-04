Kate Middleton furiosa con Meghan: «C'entra la Regina Elisabetta». Ecco perché ce l'ha a morte con lei

Kate Middleton e Meghan Markle non sarebbero mai andate d'amore d'accordo, almeno così dicono le voci vicine a Buckingham Palace e le due reali non hanno mai fatto nulla per smentirle. Ora, stando a quanto rivelano alcuni esperti di corte, sarebbe stato reso noto un altro retroscena riguardante Kate e Meghan e che avrebbe a che fare con gli ultimi istanti di vita della Regina Elisabetta II.

La vicenda

Il Daily Mail riporta che il biografo reale Robert Jobson nel suo nuovo libro "Our King" ha spiegato che negli ultimi istanti di vita della Regina Elisabetta II tutti i figli e i nipoti desideravano starle accanto. Meghan Markle, però, non sarebbe stata la benvenuta e Re Carlo era ben consapevole che il figlio Harry avrebbe insistito per portare con sé la moglie.





Proprio per questo motivo, il sovrano ha deciso di escludere anchedall'ultima visita allamorente. In questo modo, né la principessa né la duchessa si sarebbero potute risentire della presenza dell'altra. Questa decisione diavrebbe, però, davvero infastiditoche, invece, era molto legata allae avrebbe voluto essere con lei nei suoi ultimi istanti di vita.

Le dichiarazioni di Harry

Nella sua autobiografia "Spare", il principe Harry aveva spiegato come, appresa la notizia delle gravi condizioni della Regina, lui e Meghan si fossero precipitati a prendere un volo con direzione Londra, salvo poi apprendere che Meghan non era la benvenuta.