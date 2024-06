Non c'è pace per la Royal Family britannica. Le teorie cospirative sulla salute della Principessa di Galles Kate Middleton, 42 anni, malata di cancro, continuano. Una in particolare ha preso piede sui social media nei giorni scorsi: la Duchessa di Cambridge sarebbe negli Stati Uniti, più precisamente a Houston, per ricevere cure all'MD Anderson Cancer Center. Un chiaro segnale che le sue condizioni di salute sarebbero in peggioramento. La notizia fa il giro del mondo, ma è stata presto smentita: un portavoce di Kensington Palace ha rivelato ad Houston Chronicle che la storia «è completamente falsa».

Il cancro

Middleton è apparsa ufficialmente in pubblico per l'ultima volta lo scorso 25 dicembre, quando si è unita ad altri membri della famiglia reale per la tradizionale passeggiata mattutina di Natale a Sandringham. Poi l'annuncio di un intervento programmato all'addome. E dopo le pressanti voci, l'ammissione, in un commuovente video social dello scorso 22 marzo, di essere in terapia contro un tumore. Anche se il tipo di cancro e lo stadio in cui si trova non sono stati specificati dal palazzo, la principessa ha detto nel video che si trova nelle «fasi iniziali» della «chemioterapia preventiva». In varie occasioni pubbliche, il Principe William, 41 anni, ha ultilizzato espressioni rassicuranti con i sudditi che ponevano domande sulle condizioni di salute della moglie.

Quando tornerà agli impegni pubbblici

«Non ci sono informazioni sul ritorno in pubblico della Principessa Kate perché l'attenzione in questo momento è al cento per cento sulla sua salute. Suggerire che non tornerà al suo ruolo è ingiusto e falso», ha spiegato una fonte, citata dalla rivista americana Harper's Bazaar. «Conversazioni di questo tipo non si tengono. Quando sarà il momento giusto, riprenderà il suo lavoro», ha concluso.