Pace fatta tra Harry e William, ma il motivo è una triste circostanza

Pace fatta tra Harry e William I due principi che pare avessero litigato dopo l'arrivo di Meghan Markle in famiglia probabilmente per la scelta di Harry di staccarsi dalla casa reale, avrebbero fatto pace grazie all'intervento del padre Carlo. Dopo mesi di tensioni pare che a farli riconciliare sia stata la malattia del papà dopo che è riusultato essere positivo al covid.

LEGGI ANCHE

Francesco Totti e Ilary Blasi, è tempo di fitness sul social: «Pandemia fase 2!»

Secondo fonti vicine a Buckingham Palace e raccolte dal sito di news ET, a riunirli sono stati anche i compleanni ravvicinati dei loro figli, in occasione dei quali si sono sentiti per farsi gli auguri. Resta un oceano di distanza tra di loro, visto che ormai Harry si è trasferito in California insieme alla moglie e ad Archie mentre William è rimasto a Londra. I due fratelli sono sempre stati molto legati, ma secondo i rumors il fatto che le rispettive consorti non si sono mai state molto simpatiche ha di conseguenza inasprito i rapporti anche tra i principi.

Durante la malattia di Carlo però tra i due sarebbe tornata la pace: entrambi preoccupati per la salute del papà si sono sentiti ogni giorno con chat e videochiamate. Il compleanno del principe Louis il 23 aprile, quello della principessa Charlotte il 2 maggio e quello del piccolo Archie il 6, hanno offerto una nuova scusa per una serie di appuntamenti in chat tra fratelli.

Ultimo aggiornamento: 16:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA