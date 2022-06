Harry e Meghan, nessuna riappacificazione con la famiglia reale dopo il Giubileo:«Era l'ultima chance»

Sembra che ci siano ancora crepe nel rapporto fra Harry e Meghan e la royal family. Nonostante la partecipazione al Giubileo di Platino della Regina, i Duchi di Sussex non hanno ricucito i rapporti. E questo, potrebbe essere stato l'ultimo tentativo.

Ad affermarlo è lo scrittore esperto di Royals, Duncan Larcombe: «Loro volevano ricucire i rapporti, ma sono andati a sbattere contro un muro» dice in maniera diretta, riferendosi alla visita durante il Giubileo come ultima chance. In effetti, i Duchi di Sussex hanno cercato di non interferire nei festeggiamenti dedicati alla Regina che hanno incontrato in privato dopo il Trooping The Colour. D'altronde, in questi mesi la coppia è seguita costantemente dalle telecamere di Netflix, con cui stanno girando un documentario, ma una volta arrivati a Londra gli sono state vietate tutte le possibili riprese, per evitare che i reali potessero apparire nell'atteso docufilm.

L'esperto Lacombre ritiene che il futuro che potrà esserci tra i Royals e i Sussex dipenderà proprio da come questi ultimi si comporteranno, visti i numerosi screzi degli ultimi anni. Dall'intervista a Oprah Winfrey alle lamentele di Harry che non si sentiva tutelato in Inghilterra, fino al libro non ancora pubblicato. Tutti progetti attraverso i quali il nome di Windsor è stato messo a dura prova: «Se credevano di ricucire i rapporti con la famiglia per poi mostrarsi ai vari Netflix e Spotify come royal a tutti gli effetti, gli è andata male. Al contrario, il loro futuro nella famiglia reale dipenderà proprio da come si comporteranno d’ora in avanti. Camminano su un terreno minato: alla prima fuga di notizie il ramoscello d’ulivo che hanno portato a Londra si spezzerà. Ora devono dimostrare che la famiglia può fidarsi di loro».

