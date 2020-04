Harry rinuncia alla caccia per amore di Meghan: «Per lui non è facile stare in California»

Harry rinuncia alla caccia per amore di Meghan Markle. La caccia si aggiunge alla lista delle cose che l'ex duca di Sussex non farà più per amore di Meghan, anche se pare che fosse uno dei suoi hobby preferiti. Il principe si sta adattando alla nuova vita in California, ma pare che per lui non sia facile, visto lo stile di vita molto diverso da quello a cui era abituato.

In un’intervista con Radio Times la primatologa Jane Goodall, amica stretta di Meghan e Harry ha raccontato le difficoltà di Harry. Pare che il primo problema sia su quale lavoro possa fare, visto che un reale non è stato formaro per altro se non per regnare. Peccato che non possa nemmeno sfogare questo stress dedicandosi ai suoi hobby visto che avrebbe deciso di metterne da parte uno per amore della moglie. Da sempre grande cacciatore Harry ha deciso che non praticherà più tale sport, tanto odiato da Meghan.

Da quando la Markel è entrata a corte le cose sono cambiate. Lei, convinta animalista, avrebbe convinto il marito a non partecipare a battute di caccia già da quando erano fidanzati. Harry fatti non aveva mai perso una battuta di caccia tenuta dalla famiglia reale per il Boxing Day da quando aveva 12 anni, ma vi ha rinunciato per non deludere la moglie che è una zelante attivista per i diritti e la tutela degli animali.

