Harry e Meghan, nata Lilibet “Lili” Diana: è la seconda figlia. Il suo nome è un duplice omaggio

Alla fine, il grande giorno è arrivato. Il principe Harry e Meghan Markle hanno annunciato la nascita del loro secondo figlio, una bambina di nome Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor. La scelta è chiara: la coppia ha volute rendere omaggio sia alla madre del duca, Lady Diana Spencer, ma anche alla Regina Elisabetta, il cui soprannome in famiglia è proprio Lilibet.

«Con grande gioia il principe Harry e Meghan il duca e la duchessa di Sussex, danno alla loro figlia, Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor, il benvenuto al mondo», ha detto l’addetto stampa dei reali in un comunicato. «Sia la madre che la figlia sono in buona salute, e si trovano a casa».

Meghan Markle has given birth to a daughter with Prince Harry! https://t.co/GWrrL50FCV — HollywoodLife (@HollywoodLife) June 6, 2021

La bambina è nata venerdì scorso alle 11,40 in una clinica privata, il Santa Barbara Cottage Hospital. Quanto al nome, il portavoce ha sottolineato l’omaggio alla “beneamata nonna” di Lilibet. Poiché quest'ultimo non è un vero nome, bensì un diminutivo, è presumibile che la bambina sarà chiamata soltanto "Lili".

Per Meghan e Harry si tratta del secondo figlio, dopo il piccolo Archie Harrison Mountbatten-Windsor, che ha tre anni. Finora non è stata fornita alcuna foto della neonata. «Il duca e la duchessa ringraziano per gli auguri e le preghiere, mentre assaporano questo momento speciale per la loro famiglia»

