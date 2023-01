Harry: «Camilla è cattiva. Dava informazioni alla stampa per pulire la sua immagine. Ha un ruolo nella morte di mia madre»

Sono giorni che siamo sommersi dalle notizie trapelate da Spare, l'autobiografia-bomba del principe Harry. Le 540 pagine firmate dal principe dovevano uscire il 10 gennaio, invece per errore già dal 5 hanno iniziato a circolare nelle librerie spagnole. Così il marito di Meghan Markle è tornato a fare interviste mettendo in rete nuove e scottanti indiscrezioni sulla sua vita privata e sulla Royal Family. La nazzione è piena di colpi bassi ai suoi famigliari e mentre da Palazzo non rilasciano nessuna dichiarazione per la stampa inglese Harry è «un uomo pieno di rancore».

Harry, l'attacco a Camilla su Spare

Ospite ieri di Anderson Cooper a 60 Minutes della CBS il duca del Sussex non ha risparmiato altre bordate.

Stavolta nel mirino c'è Camilla definita come «l'altra donna di mio padre cattiva e pericolosa». Nell'intervista rilasciata a poche ore dall'uscita ufficiale di Spare, che arriverà nelle librerie domani, Harry descrive la futura Regina consorte d'Inghilterra con una persona pericolosa con una «disponibilità aperta» a rilasciare informazioni alla stampa mentre cercava di sposare il padre. Riferendosi a un'intervista del 1995 in cui sua madre, la principessa Diana, si riferiva notoriamente a Camilla come alla «terza persona nel suo matrimonio», Harry afferma che questa ammissione trasformò l'attuale regina consorte nel «cattivo», aggiungendo: «Aveva quindi necessità di ribaltare la sua immagine e questo l'ha resa pericolosa. Era ben disposta per questo a rilasciare rivelazioni alla stampa. E c'era un'aperta volontà da entrambe le parti di scambiare informazioni» E ha continuato a spiegare: «Era la cattiva. Era la terza persona nel matrimonio di mia madre e mio padre. Aveva bisogno di riabilitare la sua immagine di fronte l'opinione pubblica». E il 38enne entra nei dettagli: «Se sei portato a credere, come membro della famiglia, che essere in prima pagina, avere titoli positivi, storie positive scritte su di te, migliorerà la tua reputazione o aumenterà le possibilità che tu venga accettato come monarca dal Pubblico britannico, allora è quello che farai».

I sospetti di lui e William

Il duca di Sussex sostiene inoltre che lui e il principe William «implorarono» il padre Carlo di non sposare l'amante, Camilla Parker Bowles. Harry temeva che Camilla, da lui chiamata nel libro «l'altra donna», potesse diventare «la matrigna cattiva». L'intervista bomba prosegue: «Ricordo di essermi chiesto se sarebbe stata crudele con me, se sarebbe stata come tutte le matrigne cattive delle storie». E aggiunge che anche suo fratello William «era stato a lungo sospettoso nei confronti dell'altra donna». Ricorda con dolore quei momenti Harry: «Quando quei sospetti furono confermati, provò un rimorso straziante per non aver fatto o detto nulla prima». Harry è anche convinto che Camilla abbia «giocato un ruolo» importante nella morte di sua madre Diana, perché è stata lei «la chiave» del fallimento del matrimonio dei suoi genitori.