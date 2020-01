Meghan e Harry, Eugenia e Beatrice pronte a sostituirli per tutti gli oneri reali

Le principesse Eugenia e Beatrice potrebbero assumere il ruolo rifiutato da Harry e Meghan. Le due sorelle, cugine di William e Harry, potrebbero dover adempiere gli obblighi reali al posto dell'ex coppia reale. Robert Lacey, un rinomato biografo e consulente storico della serie Netflix The Crown, afferma che le sorelle sono le candidate più probabili per sostituire il ruolo del duca e della duchessa del Sussex.

L'esperto reale ha continuato spiegando che le figlie del principe Andrew sono la scelta più ovvia e che se decidessero di fare un passo in avanti sarebbero "molto apprezzate". Attualmente, Beatrice ed Eugenie non sono considerate senior reali che lavorano, il che significa che non svolgono funzioni reali a tempo pieno per conto della regina, nonostante siano rispettivamente nono e decimo in fila al trono. In effetti, Beatrice ed Eugenia svolgono entrambi un lavoro a tempo pieno e non ricevono assegni da Sovereign Grant, il fondo finanziato dal governo che finanzia le funzioni ufficiali della regina Elisabetta.

Le due sorelle fungono anche da sostenitori di numerose organizzazioni senza fini di lucro tra cui Street Child, Teenage Cancer Trust e The Anti-Slavery Collective.

Ultimo aggiornamento: 28 Gennaio, 07:08

