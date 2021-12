Regina Elisabetta, l'estenuante rituale del cambio d'abito a cui ha rinunciato per questo Natale

Non tutti i mali vengono per nuocere, nemmeno per la regina Elisabetta. Le celebrazioni natalizie al Castello di Windsor, decisamente sottotono rispetto a quelle tradizionali di Sandringham House nel Norfolk, hanno permesso alla sovrana di lasciarsi alle spalle un estenuante rituale che si portava dietro da decenni: il cambio d'abito.

Famosa per il suo amore per i cavalli, il suo guardaroba dai colori vivaci con tanto di cappellino en pendant e la sua incredibile etica nel lavoro, la regina Elisabetta è molto attenta quando si tratta di scegliere gli outfit da sfoggiare per il giorno di Natale. Ogni anno la sua consigliera di fiducia e dresser ufficiale Angela Kelly sceglie con largo anticipo quali saranno gli abiti che la regina Elisabetta sfoggerà nell'arco della giornata.

La scelta del guardaroba della regina Elisabetta

Nel suo libro The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and the Wardrobe, pubblicato nel 2019, Angela Kelly ha rivelato molti dettagli intimi su cosa significhi lavorare per una delle donne più famose al mondo. «La regina è impegnata come lo sarebbe a Londra, con più ospiti da intrattenere –spiega l'esperta di corte –. Ci possono essere diversi cambi di abbigliamento in un giorno – potrebbero essere fino a cinque o anche fino a sette, anche se è raro – a seconda del numero di impegni, così come del tempo e della temperatura, che possono cambiare così rapidamente intorno a Sandringham». Tenendo presente tutte queste variabili, la preparazione del guardaroba della regina può durare anche mesi. Quest'anno però, proprio a causa del ristretto numero di invitati a Windsor, pare che la regina si sia risparmiata la fatica dei 7 cambi d'abito, optando per un Natale più sobrio.

Sempre attenta a farsi riconoscere tra la folla grazie ai suoi cappellini sgargianti, c'è solo un colore che la regina Elisabetta non indosserà mai nella vita. A confessarlo è stata lei stessa a Robert Hardman, autore della biografia Our Queen del 2011, a cui ha dichiarato: «Non potrò mai indossare il beige perché nessuno saprebbe chi sono».

