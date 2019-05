Meghan e Harry mostrano il royal baby: «È un sogno»

Il piccolo, avvolto in una copertina bianca e apparso somigliante alla mamma a un primo sguardo, è pronto per essere introdotto oggi anche alla bisnonna, la regina Elisabetta. «Un un carattere dolcissimo, è davvero calmo», ha detto Meghan nelle prime parole pronunciate di fronte ai media dopo il parto. «È stato un sogno», ha aggiunto, sorridente al pari di Harry.

Sorridenti, emozionati e felici: così Meghan Markle e Harry hanno presentato alla stampa il loro primogenito. Lei vestita di bianco, con un abito che mette in evidenza le forme da neomamma, lui in completo grigio chiaro.La presentazione è avvenuta due giorni dopo il parto, come i genitori avevano anticipato: Meghan e Harry avevano infatti fatto sapere di volersi godere i primi momenti con il piccolo in privato.