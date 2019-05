Archie non fa dormire Harry e Meghan. «Ma non potrei stare senza di lui»

I primi giorni dopo la nascita di un neonato, spesso non sono facili per i genitori, costretti a lunghe notti insonni, con una colonna sonora non esaltante: il suo pianto. E non sta andando diversamente nemmeno pere il, dato che il piccolo, il nuovo Royal Baby nato pochi giorni fa, non sta facendo dormire i due neogenitori.Ma come ha confessato lo stesso, incontrando bambini e genitori in un ospedale pediatrico di Oxford durante una visita nella celebre città universitaria inglese, non importa: al suo primo appuntamento ufficiale nel Regno in rappresentanza della Royal Family dopo l'annuncio della nascita del bebè (nato il 6 maggio), Harry ha detto che poco importa perché oggi «non potrei più immaginare la mia vita» senza di lui. Il secondogenito di Carlo e Diana ha così, fra i mormorii compiaciuti del presenti, stando a quanto raccontato all'agenzia PA da alcuni testimoni dell'incontro.Harry si è soffermato fra gli altri con, una paziente di 13 anni appena dimessa, che gli ha regalato un orsacchiotto di peluche per Archie. Poi ha scambiato doni con altri piccoli ricoverati e ha chiacchierato anche con medici, infermieri, padri e madri. Fra queste ultime con Ida Scullard, uno dei cui due figli, 3 anni, sta guarendo da un tumore precoce, la quale ha riferito di avergli dato consigli sul pianto dei neonati; e di averne raccolto la confessione sui sentimenti e le emozioni da fresco papà.