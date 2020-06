Rottura fra Pago e Serena Enardu. La verità del tentatore Alessandro: «Visti soltanto due volte...»

Sulla fine dell’amore fra Pago e Serena Enardu interviene Alessandro Graziani, già tentatore di Temptation Island Vip quando la coppia ha partecipato il reality Mediaset e ora alla corte di Maria De Filippi a “Uomini e donne”. Alessando ha fatto sapere di non essere affatto la causa della separazione.

Nel libro pubblicato da Pago, “Vagabondo d’amore”, il cantante ha fatto capire di aver lasciato la fidanzata per via della vicinanza proprio con Alessandro che però, dal canto suo, ha assicurato che con Serena si sarebbero visti “soltanto due volte”. Proprio a “Uomini e donne”, Graziani ha spiegato che fra loro non c’è stata nessuna relazione, ma solo una vicinanza per via anche del particolare clima ostile creato dopo l’ultimo falò di Temptation, in cui Serena aveva lasciato Pago (per poi riprenderlo al GFVip): “Io sono stato vicino - ha spiegato – a una persona massacrata sul web. Non abbiamo avuto una storia.

L'ultima telefonata che abbiamo avuto è stata il 31 ottobre, ad Halloween. Mi chiama e mi dice: “Alessandro, questa cosa è impossibile. Non si può andare avanti Ti voglio bene. Potrei anche mantenere un rapporto di amicizia con te”…”. D’altro canto la stessa Serena, una volta lette le anticipazioni del libro del suo ex, aveva protestato in una stories dal suo account instagram: “Mi spiace perché capisco che è per vendere il libro, perché si legge dall’articolo che è una propaganda meschina per la vendita del libro, dove deve svelare questo mistero di Pulcinella. Credimi, sono veramente imbarazzata per te.

Se mi volevi mandare una lettera di addio potevi scrivermela, non importava scrivere un libro, che poi sulla copertina dietro ha un prezzo, che devono pagare gli altri. Sei becero!”.

