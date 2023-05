Rossella Barattolo, chi è la compagna-manager di Claudio Baglioni? Come è nato l'amore, la mancata maternità e le canzoni a lei dedicate (che non ti aspetti)

Claudio Baglioni ospite a Domenica In per raccontarsi e presentare il suo film-evento. Canta e segue l'amore in tutte le sue forme Claudio Baglioni. Non ha mai detto no a quel sentimento che è motore della sua vita. Lo porta sul palco e lo insegue da sempre, e la sua vita ne è una dimostrazione. Nel 1987 quando era ancora sposato con Paola Massari, Claudio Baglioni (si dice) viene colpito e travolto da Rossella Barattolo. Claudio e Paola avevano coronato il loro amore nel 1992 (dopo il matrimonio del 1973) con la nascita di loro figlio: Giovanni, ma due anni dopo il cantautore si innamorò perdutamente di Rossella.

Rossella Barattolo chi è

A quel tempo si pensava fosse un flirt dato che la storia d’amore tra Baglioni e l'ex moglie continuò fino al 2008, ma non fu così perché i due dopo il divorzio del cantante da Paola si sono amati per anni e continuano a stare insieme tutt’ora. I due, da quanti si dice in rete, per oltre 14 anni, hanno mantenuto segreta la loro storia d’amore. Soltanto nel 2008, i due ufficializzano il loro amore rendendolo pubblico. Si vocifera anche che Rossella sia la musa ispiratrice di Mille giorni di te e di me, uno fra i più grandi successi di Claudio Baglioni. Voci, forse, ma quel che è certo è che sono 30 anni che Claudio e Rossella stanno insieme e si amano. Condividono sentimenti e lavoro, si perché Rossella è la sua manager.

La professione

Classe 1958, Rossella è nata il 7 aprile, ha 65 anni, ed è una pugliese doc.

La storia

Era il 1987 quando la Barattolo incontrò Baglioni per la prima volta: lei pare non lo conoscesse neanche di fama. Scocca la scintilla e inizia la loro relazione (si dice nel 1994), tenuta nascosta per diversi anni e resa pubblica solo in un secondo tempo, nel 2008, quando fu ufficializzato il divorzio dalla moglie. Una storia che sconvolse il pubblico affezionato alla coppia Paola-Claudio e al loro piccolo Giovanni. Così le fan si divisero, chi a favore di Claudio e chi invece non ha tollerato la sua decisione.

Il primo incontro con il cantante

Riservata e discreta ha raccontato poche volte di questa storia d'amore. In una rarissima intervista rilasciata nel 2007 a Times of Malta, la Barattolo raccontava per la prima volta dettagli del loro amore.

«Io sono un'estroversa estrema; mentre quando ho incontrato Claudio, lui era un libro chiuso; un introverso, nonostante la sua fama, quando si trattava della sua vita privata. Questo ci ha permesso, in modo naturale e inconscio, a costruire il nostro rapporto, ha bilanciato la nostra diversità diventando la nostra forza. (…) Ho trovato in lui quell'uomo tranquillo, sereno e pieno di pace da difendere e proteggere».

La mancata maternità

Sempre nella stessa intervista, la Barattolo raccontava della mancata maternità: «Mi dispiace tanto che non abbiamo avuto figli insieme. Non sono mai arrivati, per sfortuna. Abbiamo insistito ma, ad un certo punto, ho gettato la spugna, altrimenti saremmo finiti in un tunnel e avremmo vissuto la nostra relazione soltanto per questo».

La curiosità su Mille giorni di te e di me (e le altre canzoni)

E Rossella deliziò i fan raccontando che molti dei successi di Baglioni sono stati dedicati a lei, tra cui la celebre "Mille giorni di te e di me" (1990), che sarebbe stata scritta per celebrare il loro amore dopo una temporanea e dolorosa separazione. «Ci siamo lasciati per sei mesi. Ma era proprio quando eravamo divisi che abbiamo capito che non potevamo stare lontani l’uno dall'altro. (…) Se ha mai scritto una canzone per me? Non vorrei essere presuntuosa, ma sì, varie… alcune delle quali hanno colpito nel segno perfettamente. La più popolare è Mille giorni di te e di me – una delle mie preferite - anche se è noto che i fan sostengono che è stata scritta per la sua ex-moglie. Eravamo stati insieme per tre anni e ci stavamo allontanando per il fatto che siamo così diversi. Così sono andata via per alcuni mesi, in tempi in cui i cellulari ancora non esistevano; una cosa meravigliosa che ti permette realmente di vivere il pathos dell'assenza. Poi, quando ci siamo rimessi assieme, Claudio mi ha chiesto di ascoltare una canzone. Si chiamava Mille Giorni perché parlava dei nostri tre anni assieme. Nell' album Oltre, c'è ancora un'altra canzone che si chiama Signora delle ore scure, ed è la descrizione di come mi ha vissuta, come mi vedeva. È una poesia di grande bellezza».