Verissimo, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello rifiutano di incontrarsi: «Delusione, ma l'affetto resta»

Rosalinda Cannavò e Dayane Mello sono ospiti di Verissimo, ma come spiega Silvia Toffanin hanno preferito non incontrarsi in studio e rilasciare interviste separate perché i rapporti sono cambiati e gli ultimi giorni dentro la casa del Grande Fratello Vip hanno segnato una rottura. «Sono solo delusa, ma per quanto riguarda l'affetto è cambiato ben poco. Non è per la nomination, sono più delusa per le parole, mi ha detto che ho finto, che sono un'attrice finta, che ho messo in atto una strategia con Andrea Zenga», è la versione di Rosalinda.

APPROFONDIMENTI STAR TV Andrea Zenga a Verissimo: «Il mio amore per Rosalinda»....

Rosalinda Cannavò a Verissimo

«Io per lei ci sono - aggiunge Rosalinda - ci saranno delle occasioni per parlarci. Secondo me potremo recuperare la nostra amicizia. Le Rosmello esistono, si devono solo recuperare. «Rosalinda in questo momento della sua vita sta vivendo questo amore con Andrea. Prima che finisse il programma io ho legato tantissimo con Samantha. Lei non va oltre il problema della nomination, ha preferito dare più importanza alle dinamiche del gioco. Durante il viaggio Roma- Milano era molto fredda, so che lei si è sentita tradita. Sono entrata un po' in confusione e mi sono sentita trascurata, mentre lei provava l'amore, io provavo la morte. Avrei voluto che mi rendesse parte di qualcosa di bello».

Rosalinda Cannavò, la storia

Rosalinda confessa anche delle violenze subite a 12 anni, emerse durante il programma. «Io non l'ho mai raccontato ai miei genitori per non ferirli. Mi sento in colpa per non aver parlato». E sull'Aresgate: «Mi dispiace di aver scatenato un caso. Sono nella verità e sono molto serena. Non rinnego quello che è stato perché mi ha permesso di essere qui oggi. Ci sono però problemi che mi hanno fatto cadere nell'anoressia. C'è tutto un mondo dietro molto complesso, non ero abituata a tutto questo e sono diventata la fidanzata di Gabriel Garko».

© RIPRODUZIONE RISERVATA