Rosa Perrotta e il fidanzato «Facciamo l'amore tutti i giorni e ora ci sposiamo»

di Silvia Natella

hanno scelto la data e l'hanno comunicata per la prima volta in diretta a "Pomeriggio 5". Rosa Perrotta, ex naufraga, aveva ricevuto la proposta di matrimonio in diretta all'". La coppia si sposerà il 7 giugno 2019 aConi due ripercorrono i momenti salienti della loro storia. Rosa Perrotta, che per l'occasione indossava un abito bianco, ha scelto Tartaglione mentre era sul trono di "Per lui lei era la donna dei suoi sogni e non nasconde il desiderio di fare presto un figlio.«Quando sono tornata dall'Isola non pensavo che lui mi avrebbe chiesto di sposarlo. Dopo la scelta eravamo stati sempre insieme, ma solo otto mesi. Alcuni hanno frainteso la mia reazione, ma io volevo dire subito sì». I due poi confessano di fare l'amore tutti i giorni da quando si sono conosciuti. «L'unica pausa? Quei tre mesi in cui Rosa è stata sull'isola», ammette Tartaglione.