Rosa Perrotta e Tartaglione neogenitori: è nato Domenico, «La felicità pesa quattro chili»

Il grande giorno è finalmente arrivato:sono diventati. Èinfatti questa mattina, il primogenito della coppia.La coppia, formatasi grazie a Uomini e Donne, ha dato il benvenuto al loro primo figlio. Domenico è nato intorno alle 7.30 di questa mattina, come testimonia anche la foto del braccialetto indossato dae pubblicato dasu Instagram. Il piccolo sta bene e pesa ben 4 chilogrammi, per la gioia di mamma e papà.«La felicità pesa 4 kg», ha commentato, stanco ma felice,su Instagram. E tra i commenti al post fioccano le congratulazioni di tanti amici, vip e non: da Gianni Sperti a Francesca Del Taglia, passando per Andrea Cerioli e altri, in molti hanno voluto fare gli auguri ai neo-genitori.