Ronado e Georgina, shopping di lusso a Milano con assalto dei fan

TORINO – Il trasferimento didal Real Madrid alla Juventus è stato il vero colpo di mercato di quest'anno e lo sbarco con aereo privato del campione plurititolato in Italia ha mobilitato i media ed esaltato i fan.Dopo essersi allenato Cristiano ha deciso di fare un giro di shopping a Milano, accompagnato dalla fidanzata, che si è trasferita in Italia al suo seguito: con la coppia naturalmente le bodyguard che non li hanno mai persi di vista. Le relazione dei cittadini alla vista di Ronaldo sono poi state postate su instagram (www.instagram.com/adrianadrian5479)Georgina è al fianco di Ronaldo da circa due anni: è nata nel 1995 in Spagna, ha studiato danza classica per poi lavorare come modella, ma senza troppo successo.L'arrivo di Ronaldo però potrebbe rendere la vita dalla Juventus un pò più difficile, come ha spiegato l'allentatore Massimiliano Allegri: "Le squadre saranno più agguerrite - ha spiegato - perchè veniamo da tante vittorie e inoltre è arrivato un giocatore straordinario come Cristiano. Per gli avversari sarà uno stimolo in più. Vedo troppa eccitazione nell'ambiente, Ronaldo per noi deve essere la normalità non una novità".