Romina Power, post doloroso per la figlia: «Con Ylenia le estati erano piene di gioia»

Ylenia, figlia di Albano e Romina, scomparve nel 1993: dopo un'ultima telefonata ai genitori, di lei non si seppe più nulla. Le ricerche andarono avanti per molto tempo, ma di lei non si trovò più traccia. A distanza di 26 anni, il dolore di Romina Power per la figlia scomparsa è ancora intatto, così come l'affetto dei fan, che non hanno fatto mancare messaggi di vicinanza.

ricordato, la figlia scomparsa 26 anni fa a New Orleans in Louisiana. La foto, pubblicata su, la ritrae sorridente con Muffy, una cara amica della cantante: «La mia bellissima Ylenia con Muffy qualche tempo fa quando le estati erano lunghe e piene di gioia».