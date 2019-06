Romina Power dimessa dopo l'operazione: ecco come sta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fan erano rimasti molto preoccupati dopo aver visto la foto della mano, con tanto di cannula e braccialetto di un ospedale. Dietro ildi, però, c'era semplicemente unnecessario ma di routine, eseguito senza complicazioni: ecco come sta l'ex moglie diLa prima foto pubblicata dain ospedale aveva spaventato i fan. «Tutto è bene quel che finisce bene! Grazie a tutti i dottori, infermieri e anestesisti», si leggeva nella didascalia del post su. Durante e dopo l'intervento, al fianco dic'è sempre stata la figlia,, che ha anche commentato: «Ti voglio bene, mammina. Solo per te e i voli internazionali mi sveglio alle 6 del mattino».L'intervento a cui si è sottoposta, come svelato dalla diretta interessata, è stato una artroscopia al ginocchio. Dopo l'operazione, nella clinica romana di Villa Margherita è giunto anche un altro figlio di Romina,, che ha allietato il ricovero della mamma portando con sé una consolle da dj.ci ha tenuto a ringraziare personalmente i medici e lo staff che si sono presi cura di lei, per poi dedicare un pensiero ai figli: «Romina e Yari mi hanno sostenuta e tenuto compagnia con sottofondo anche musicale»., altra figlia di, non ha potuto raggiungere la madre in clinica ma ci ha tenuto ad inviare un messaggio e dei fiori. Dopo l'operazione, avvenuta con successo,è stata dimessa e può così continuare a dedicarsi, anche a casa, alla sua ultima lettura: Il pianeta di tutti di Vandana e Kartikey Shiva. Un libro incentrato sull'ecologia e sulla sostenibilità ambientale, due temi sempre molto cari a...