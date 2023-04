Romeo Beckham con la Maserati da 220mila euro dalla fidanzata Mia Regan: pioggia di critiche

Romeo Beckham è stato avvistato insieme alla fidanzata Mia Regan, a bordo di una Maserati del valore di 220mila euro. Uno dei figli dell'ex giocatore del Manchester United, David Beckham, si era recato a casa della modella per darle un passaggio: i due, infatti, sono usciti a cena insieme. Romeo e Mia fanno coppia fissa ormai da due anni e hanno moltissimi fan sui social.

Romeo Beckham è stato paparazzato per le vie di Londra mentre guidava una nuova Maserati fiammante. Non c'è, in realtà, molto di cui stupirsi, dato che, alcuni giorni fa, papà David è apparso su una delle nuove pubblicità che la casa di automobili sta trasmettendo in televisione.

Magari la Maserati che stava guidando Romeo gliel'ha consigliata proprio l'ex calciatore, anche se, il fatto che un ventenne guidi già una macchina del genere ha suscitato non poche critiche.

La storia d'amore con la modella Mia Regan è stata tenuta nascosta dai social per un anno e, poi, Mia e Romeo hanno deciso di postare il primo scatto insieme.

David e Victoria Beckham hanno quattro figli. Il più grande è Brooklyn, poi, c'è Romeo, Cruz è il terzo figlio della coppia mentre Harper, l'unica bambina in famiglia, è la quarta figlia.