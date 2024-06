Roma, tassista rifiuta di far salire a bordo Cecchi Paone: «A lei non la voglio, parla male dei taxi. Vada a piedi»

Nuovo caso che coinvolge tassisti della capitale. Ieri infatti il conducente di una auto bianca ha rifiutato di far salire a bordo il noto giornalista e divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone, giustificando il rifiuto con le posizioni critiche espresse da Cecchi Paone verso la categoria dei taxi. L’episodio, ripreso dalla telecamera installata sullo stesso taxi viene denunciato oggi dal Codacons, che spiega che sarebbe avvenuto «ieri 5 giugno attorno alle ore 15:40 a Campo de' Fiori». Il video del rifiuto è apparso su diversi profili social, probabilmente pubblicato dallo stesso tassista.

Disavventura di Cecchi Paone con un tassista.

"Lei parla male dei taxi,non la prendo".

"Uber vi massacrerà".

"Perfetto, vada a piedi". 😆🤣#6giugno #taxi #CecchiPaone pic.twitter.com/hSQmbIFGTY — Davide Scifo (@strange_days_82) June 6, 2024

Il video

Le immagini mostrano il giornalista fermare il taxi, con l’auto che rallenta per far salire a bordo il cliente ma, una volta riconosciuto Cecchi Paone, il tassista esclama: «A lei mi dispiace non la voglio prendere perché parla male dei taxi. . «Uber vi massacrerà», risponde Cecchi Paone. Le immagini proseguono con l’auto che si allontana lungo le vie del centro di Roma. «Un video che mostra anche i codici con i riferimenti della vettura responsabile del grave episodio, e che ora sarà oggetto di un formale esposto da parte del Codacons», tuona l’’associazione dei consumatori.

Il Codacons depositerà domani una denuncia «alla Polizia Locale di Roma Capitale, alla Procura della Repubblica e al Campidoglio, chiedendo di individuare il tassista autore del grave gesto e procedere per il reato di interruzione di pubblico servizio, elevando le sanzioni previste dalla normativa vigente e valutando gli ulteriori provvedimenti disciplinari da intraprendere, compresa la sospensione della licenza».