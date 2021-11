Sui social una foto in cui pare magra, tra i commenti anche l'ipotesi anoressia. Esplode la furia di Laura Chiatti

Basta un'immagine e sui social si scatena il pandemonio. Laura Chiatti posta una foto in cui appare magra, subito alcuni si scatenano e c’è chi le dà dell’’anoressica’, l’attrice 39enne, stufa, sbotta e si scaglia contro le critiche. La bionda in un lungo commento sottolinea di non aver mai sofferto di disturbi alimentari: non accetta più commenti pungenti sul fisico e il bodyshaming.

Non è la prima volta che accade, la moglie di Marco Bocci, madre di Enea e Pablo, rispettivamente 6 e 5 anni, condivide sul social uno scatto in cui si mostra davanti lo specchio con indosso una canottiera bianca e un pantalone nero. Tanti follower la riempiono di complimenti, per alcuni però è “troppo magra”. Laura ribatte durissima.

