Prima sessione di chemio per Carolina Marconi: ecco a cosa ha pensato per trovare un po' di fiducia

ROMA - Da diverse settimane la sua situazione tiene col fiato sospeso in tanti. E' un percorso difficile quello che sta seguendo: Carolina Marconi ieri ha fatto la prima sessione di chemio. L’ex gieffina 43enne è arrivata all’Ospedale Gemelli di Roma per iniziare il suo percorso post operazione al seno.

Ad aprile scorso si è sottoposta a un intervento per rimuovere un cancro. Non è bastato. Deve fare sei mesi di terapia preventiva, per evitare il rischio di una recidiva del tumore. Sul social, dove racconta ai follower la sua difficile battaglia, rivela cosa ha pensato per tirarsi su.

Carolina ha postato uno scatto in cui si fa vedere mentre fa la chemio. “Eccomi qui appena finito il mio primo ciclo di chemio, non vi nego che me la stavo facendo addosso…ero molto spaventata. Non sapevo che effetto mi potesse fare questo liquido che piano piano scorreva nelle mie vene: meno male che avevo la mascherina ed ho fatto un piccolo piantino così nessuno l’ha notato… Ma poi la paura è finita, mi sono distratta: ho pensato a tutte le cose belle che dovrò are una volta terminato tutto, al mio grande sogno di diventare mamma, i miei progetti da realizzare”.

