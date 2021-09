Basta silenzi, adesso Luca Onestini parla dei motivi che hanno portato all’addio a Ivana Mrazova

Una storia finita che ha fatto parlare e continua a far parlare. Se fino a qualche giorno fa Luca Onestini affermava di non avere minimamente idea del motivo per cui Ivana Mrazova lo ha lasciato (tra l’altro, stando alla sua versione, gliel’avrebbe comunicato su Whatsapp), ora l’ex tronista nel reality spagnolo ‘Secret Story’ si è lasciato andare e ha raccontato cosa non funzionava nel loro rapporto, che era nato nel 2017 durante la seconda edizione del ‘Grande Fratello Vip’.

Parlando con alcuni coinquilini dello show iberico iniziato da poco, ha detto: “A lei non piaceva che io imparassi lo spagnolo. Proprio non le piaceva. Perché? Il motivo è che temeva che potessi fare delle cose qui in Spagna. Non è facile quando costruisci una storia con una persona che fa il tuo stesso lavoro. Spesso ci sono delle gelosie e in amore non può esserci gelosia di questo tipo”.

Al momento Ivana, 29 anni, non ha commentato pubblicamente nessuna delle esternazioni di Onestini riguardo il loro rapporto e la fine del loro amore, annunciata lo scorso agosto.

