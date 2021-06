Cinquanta anni per Max Biaggi. E il giorno dopo da Mara Venier tante belle per parole per un'ex e un'altra neanche la nomina

ROMA - Max Biaggi fa festa per i 50 anni nella ‘sua’ Roma. L’ex pilota motociclistico quattro volte campione del mondo nella classe 250 e due volte campione mondiale Superbike ha celebrato il compleanno sabato 26 giugno al ristorante gourmet Aroma.

Il locale offre una splendida vista sul Colosseo. Il Corsaro spegne le candeline insieme agli amici più cari. Poi, il giorno seguente, si regala una lunga intervista a Domenica In, ospite di Mara Venier. In tv riserva parole dolci all’ex Eleonora Pedron, non fa lo stesso con Bianca Atzei.

“Dovevo rimettermi in carreggiata eliminando quelle cose che non mi avrebbero portato da nessuna parte, anche se in quel momento non sembrava la scelta giusta. Volevo ottimizzare i tempi, ci ho pensato molto in quelle giornate nella sala di rianimazione. Mi sono sentito molto solo in quel momento, perché in quella camera ero solo appunto. Sono evoluto e ho buttato tutto il mio amore sui figli”, spiega alla Venier. Non nomina neppure la cantante, non chiarisce ancora una volta il motivo di un addio così repentino.

