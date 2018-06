Famiglia Rodriguez pronta a chiedere la cittadinanza: «Italiani come i nostri nonni»

di Ida Di Grazia

ha risolto i problemi con il rinnovo del permesso di soggiorno e ora annuncia che tutta la famiglia Rodriguez diventerà presto italiana.lo è già grazie al matrimonio con Stefano De Martino.In un'intervista al settimanale "Nuovo" la baby Rodriguez ha detto: "noi Rodriguez, avendo tutti i nonni italiani, stiamo facendo i documenti per ottenere la cittadinanza ma il percorso burocratico è lento. Il formulario per il permesso, comunque, è complicato: per compilarlo ho chiesto a Ignazio di aiutarmi e nemmeno lui sapeva che fare”, ha fatto sapere la modella argentina".La mamma di Belen, Cecilia e Jeremias, Veronica Cozzani, è nata a Buenos Aires da genitori provenienti da La Spezia.E anche il papà Gustavo ha parenti spagnoli e italiani.