Rodrigo Alves, il "Ken umano" diventa Jessica: «Ora voglio un figlio e un uomo che mi ami»

Rodrigo Alves, il "Ken umano" diventa Jessica, cerca un uomo che lo ami e vuole un bambino. Rodrigo ha in passato speso enormi cifre per sottoporsi a circa settanta interventi chirurgici per raggiungere il suo obbiettivo, quello di somigliare al giocattolo della Mattel Ken. Oggi Rodrigo, guest star nel Grande Fratello vip 2018, è diventata una donna e ha scelto il nome di Jessica.

Alves ha spiegato il suo cambiamento ospite della trasmissione “The morning”: “Mi sono evoluta – ha confidato - come persona e come essere umano. Sono nata donna transgender. Nel corso degli anni ho cercato di conoscermi meglio dentro e sono sempre stata combattuta perché ho sempre sentivo di essere una donna. Ho capito che prima di tutto è importante amare se stessi. La mia priorità, al momento, è essere me stessa e la mia transizione”.



Ora vorrebbe un figlio: “Vorrei avere un bambino, immagino la mia futura vita a prendermi cura del mio bambino, stare con qualcuno che mi ama e mi accetti per quello che sono. Ho sempre saputo di essere una donna, dall’età di tre, quattro, cinque, sei anni. Ho sempre giocato con le bambole ed ero in contatto con il mio lato femminile. Ho iniziato a vestirmi da donna in casa in segreto. Ho fatto del mio meglio per essere un maschio perché sono nato in questo corpo. Ma ero molto depresso e infelice”.

