Il figlio di Rocco Siffredi: «Papà e mamma pornostar? Ecco come l'ho scoperto»

: «Tutti sapevano chi fosse mio padre, se qualcuno faceva battute ridevo, anche perché se avessi fatto credere che per me era un problema mi avrebbero preso in giro ancora di più».





Com’è la vita dei figli delle pornostar? Certamente molto particolare. Lo ha spiegato in parte il figlio del divo dell’hard più famoso del mondo,, che intervistato dal settimanale Chi ha raccontato di quando ha scoperto il mestiere dei suoi genitori. «Ero molto piccolo», ha detto Leonardo, ora ventenne.Anche Rosza Tassi infatti, moglie di Rocco, in passato era una pornostar. «Io e mio fratello eravamo a Budapest nella nostra casa mentre i nostri genitori erano all’estero: abbiamo visto un dvd con scritto Tarzan, pensavamo fosse un cartone animato. Poi l’abbiamo messo nel lettore e abbiamo visto che invece era un film in cui recitavano mamma e papà».Il figlio diperò non ripercorrerà le orme del padre: «Se me lo avesse chiesto qualche anno fa avrei detto di sì, andavo sul set, vedevo tutte quelle ragazze e pensavo che sarebbe stato divertente - le sue parole - ora studio ingegneria meccanica, le moto e i motori sono la mia passione. Molto diverso dal lavoro di papà». Infine, gli inevitabili sfottò a scuola