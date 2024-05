Roberto Bolle, viso perfetto a 49 anni: ecco il suo segreto tutto da copiare

Roberto Bolle ha da poco concluso il suo evento legato alla danza e intitolato Roberto Bolle and Friends al Teatro degli Arcimboldi a Milano dal 21 al 26 maggio e, come riporta Vanity Fair, si è concesso un po' di relax nella sua spa milanese preferita. Il ballerino che ha da poco compiuto 49 anni (lo scorso 26 marzo) ha una pelle del viso perfetta: nessuna impurità, nessuna ruga o segno del tempo e, per questo, ha un segreto: si sottopone a sedute di lifting manuale. Ecco che cos'ha spiegato a Vanity Fair l'esperta Joanna Hakimova, biologa, facialist e founder di Natural BioLifting a Milano.

Il segreto di bellezza di Roberto Bolle

Il trattamento viso preferito da Roberto Bolle sarebbe il lifting manuale e a proposito di questo, Joanna Hakimova ha detto a Vanity Fair: «Roberto Bolle ha un'ottima genetica e il suo viso è 100% naturale. Indubbiamente il suo tipo di allenamento e la sua alimentazione ultra bilanciata sono fattori che influiscono positivamente sul tessuto cutaneo, mantenendolo vitale e sano. Il facial che eseguiamo su Roberto Bolle si avvale di una sequenza ben precisa di manovre energiche e ripetute che lavorano su più fronti, andando a stimolare il microcircolo, dare un boost al metabolismo cellulare della pelle e creare una vera e propria scultura dei muscoli facciali. Le manovre cambiano a seconda che si tratti il contorno occhi, la zona di mento e collo, gli zigomi e la fronte».

Le parole di Joanna Hakimova

Infine, Joanna Hakimova ha spiegato: «Oltre a lavorare sulla muscolatura facciale di Roberto Bolle, le manovre si concentrano anche sulle tensioni concentrate nei muscoli di spalle, trapezio e collo, allo scopo di allentarle e scioglierle».