Roberta Morise single, lascia il fidanzato Luca: «Era geloso e possessivo»

“E’ una fase delicata, di cambiamenti: dopo tre anni è finita una storia importante. Sono stata molto innamorata di Luca, ci siamo allontanati da qualche mese”, è finita la love story col fidanzato ed oraè di nuovoRilassata in vacanza la showgirl spiega i motivi dell’addio a Luca Tognola: “Mi mancava un pochino d’aria – ha fatto sapere in un’intervista a “Gente” - Era diventato geloso, a tratti anche possessivo, atteggiamenti che si sono acuiti da quando mi sono trasferita per lavoro da Lugano, dove vivevamo, a Roma, seppur io non facessi nulla di particolare”.La distanza ha avuto il suo peso: “Poteva essere anche intrigante vedersi solo nel fine settimana, come due fidanzatini. Ma poi la situazione è cambiata, non ha funzionato più. Il problema a volta è aspettarsi cose che poi non arrivano. E, pur essendo una donna molto paziente, dopo un po’ che attendo di vedere, di sperare nei cambiamenti, c’è il rischio che io scappi. Se scelgo di stare con una persona è per stare meglio, non per avere incomprensioni e dissapori. Passione, leggerezza, rispetto sono gli ingredienti di una relazione che guarda avanti e progetta grandi cose”.