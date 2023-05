Robert De Niro diventa padre a 79 anni del suo settimo figlio

Robert De Niro è di nuovo padre. L'attore premio Oscar a 79 anni è diventato padre del suo settimo figlio. Ha condiviso lui la notizia in un'intervista durante la promozione del suo prossimo film "About My Father".

De Niro, padre a 79 anni



Durante l'intervista gli è stato chiesto come è essere un padre di sei figli. L'intervistatrice Brittnee Blair ha detto: «So che hai sei figli». De Niro però l'ha corretta. Ha detto: «Sette, in realtà». Poi ha confermato: «Ho appena avuto un bambino».

De Niro ha avuto i due figli maggiori con la prima moglie Diahnne Abbott. Drena e Raphael, hanno rispettivamente 51 e 46 anni.

Con l'ex compagna Toukie Smith ha due figli gemelli, Julian e Aaron, di 27 anni.

Poi ci sono il figlio Elliot, di 25 anni, e la figlia Helen, 11 anni, avuti con la collega Grace Hightower da cui si è separato nel 2018.

Con chi avrà avuto il settimo figlio?