Rihanna è diventata mamma: nato il figlio avuto con il rapper ASAP Rocky

Rihanna è ufficialmente mamma: la cantante, attrice e imprenditrice della moda ha dato alla luce un maschietto. Il parto risale al 13 maggio a Los Angeles, ma solo oggi il sito di gossip Tmz è riuscito a dare la notizia. Il padre del bebè è il rapper A$ap Rocky. La pancia di Rihanna è stata molto in vista negli ultimi mesi della gravidanza e la fondatrice della linea beauty Fenty era stata omaggiata sulla copertina di maggio di Vogue per aver «rivoluzionato la moda premaman».

APPROFONDIMENTI GIOIA E SORRISI Chiara Ferragni e Fedez, la piccola Vittoria incontra "zia...

Rihanna and A$A

Rihanna è ufficialmente mamma: la cantante, attrice e imprenditrice della moda ha dato alla luce un maschietto. Il parto risale al 13 maggio a Los Angeles, ma solo oggi il sito di gossip Tmz è riuscito a dare la notizia. Il padre del bebè è il rapper A$ap Rocky. La pancia di Rihanna è stata molto in vista negli ultimi mesi della gravidanza e la fondatrice della linea beauty Fenty era stata omaggiata sulla copertina di maggio di Vogue per aver «rivoluzionato la moda premaman».P Rocky have welcomed their baby boy! https://t.co/5346DjCVzV

— TMZ (@TMZ) May 19, 2022