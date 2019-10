E' nato Renn, Ricky Martin è papà per la quarta volta: l'annuncio arriva sui social

L'annuncio della dolce attesa era giunto solo qualche settimana fa, ma ora Ricky Martin può dare la notizia, anche sui social, di un nuovo fiocco azzurro. È nato infatti Renn, il quarto figlio del cantante portoricano e del marito, l'artista di origini siriane Jwan Yosef.

Nella giornata di ieri, infatti, su Instagram Ricky Martin ha postato la foto in cui appare sorridente accanto al marito con in braccio il bambino, nato con la maternità surrogata. La didascalia scelta per accompagnare lo scatto è molto semplice: «È nato nostro figlio, Renn Martin-Yosef».

L'annuncio pubblico dell'attesa del quarto figlio era giunto solo un mese fa, durante un discorso di Ricky Martin e Jwan Josef ad un evento della Human Rights Campaign. La popstar aveva dichiarato: «Siamo 'incinti', ora stiamo aspettando. Ho sempre ammirato le famiglie numerose, mio marito e i miei figli sono la mia forza e la mia ispirazione».

La nascita del piccolo Renn segue a quasi un anno e mezzo di distanza l'arrivo della terza figlia di Ricky Martin: Lucia era però stata adottata, a differenza dei fratelli maggiori, i gemelli Matteo e Valentino, nati nel 2008 con la maternità surrogata.

