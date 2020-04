Richard Gere papà a 70 anni: un altro figlio dalla moglie Alejandra Silva

Richard Gere è diventato di nuovo papà all'età di 70 anni. Sua moglie, l'attivista spagnola 37enne Alejandra Silva, ha dato alla luce il suo terzo figlio, il secondogenito della coppia. I due, infatti, hanno avuto il loro primo figlio poco più di un anno fa. A dare la notizia è stato il tabloid Hola!, ma ancora non si conosce il nome del neonato. I due hanno sempre mantenuto un certo riserbo sulla vita privata e familiare.

Il protagonista di "Pretty Woman" ha un altro figlio di 19 anni, Homer James Jigme Gere, frutto del matrimonio con Carey Lowell, mentre la Silva nel 2013 ha avuto Albert Friedland, nato dall’unione con l’ex marito Govind Friedland. La coppia sta trascorrendo l'isolamento a Pound Ridge, in una tenuta alle porte di New York. Si sono conosciuti a una serata di beneficenza a Hollywood.

La donna, infatti, è molto impegnata nel sociale. Figlia di Ignacio Silva, l’ex vicepresidente del Real Madrid, sostiene progetti no profit, come la Fondazione Rais per aiutare i senzatetto e Beautiful Life Fund, dedicata all’educazione dei bambini rifugiati o bisognosi.

