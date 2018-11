Riccardo Scamarcio, da sex symbol a casalingo: eccolo mentre fa spesa al mercato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da vero single anche perarriva il momento di fare latra i banchi del mercato. L’attore infatti è stato legato alla fidanzata storica, Valeria Golino, per 11 anni e dopo l’addio, come riportato da Leggo.it , i due sono rimasti in ottimi rapporti tanto che Scamarcio ha indossato i panni del protagonista nell’ultimo film di Valeria da regista, Euforia. Tra una pausa e l’altra del set “Lo spietato”, suo ultimo impegno cinematografico, Riccardo si trasforma in casalingo e pensa a comprare frutta e verdura nel centralissimo mercato di Campo de’ Fiori, a Roma.Occhialini da sole e aria tranquilla come al solito, Riccardo è stato fotografato da “Vero” mentre passeggia per i banchi del mercato e acquista frutta e verdura. Valeria Golino ultimante è stata ospite a “Verissimo”, dove ha parlato del suo rapporto con l’ex, confessando che l’interruzione della loro relazione è stata “Un’enorme delusione, credo che questo sia normale. Se non ci fossero le delusioni, non ci si lascerebbe mai”.