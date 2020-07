Riccardo Scamarcio papà, è nata la sua prima figlia: il nome è top secret

Ricardo Scamarcio è diventato papà. La fidanzata, la produttrice Angharad Wood ha dato alla luce una femmina, la primogenita per l’attore che come al solito non ha fatto clamorosi annunci.

LEGGI ANCHE:

Meghan Marke, la voce su Wikipedia modificata prima del fidanzamento con Harry: ecco cosa c'era scritto prima

Solo qualche tempo fa Angharad era stata fotografata col pancione mentre passeggiava col fidanzato Riccardo per le strade della capitale e ora “Diva e donna”, in edicola domani, fa sapere che il grande giorno è arrivato e i due hanno potuto festeggiare la piccola.



L’attore è stato fotografato dalla rivista mentre, con occhiali e coda ai capelli, accomagnato dal fratello, si reca nell’ospedale dove è nata la sua prima figlia, il cui nome rimane ancora avvolto nel mistero. Riccardo e Angharad, che ha già una figlia da una sua precedente relazione, si sarebbero sposati in gran segreto e a testimoniare le nozze ci sarebbe la fede al dito della Wood.



Ultimo aggiornamento: 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA