Orietta Berti senza veli: «​Mi hanno proposto una cifra enorme per posare nuda»

Orietta Berti a domanda risponde. La cantante ama raccontarsi e, come è noto, quando si tratta di raccontare dettagli stravaganti o inediti sulla sua carriera non si tira mai indietro. È successo anche venerdì sera quando l'artista, ospite a Maurizio Costanzo Show, ha rivelato che in passato le offrirono molto denaro per posare senza veli per riviste quali Playmen e Playboy.

Orietta Berti senza veli: «Mi offrirono una cifra enorme per posare nuda»

A toccare l'argomento è lo stesso conduttore, al quale Orietta risponde: «Mi hanno proposto una cifra enorme per posare nuda. Con quei soldi, avrei potuto comprarmi quattro appartamenti». A quanto si apprende, l'usignolo di Cavriago non ha mai accettato quelle offerte, puntando sempre e solo sulla sua voce cristallina per farsi conoscere e apprezzare dal pubblico.

Le ragioni di quel rifiuto è la stessa cantante a spegarle durante il programma: «Oltre a essere una donna che ha del pudore, non ho accettato soprattutto per mia suocera. Voi non l'avete conosciuta, ma lei era molto forte. Mi avrebbe tolto mio marito». Insomma, al successo facile preferì l'amore e da allora non se ne è mai pentita.