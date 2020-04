I retroscena della relazione tra Eros Ramazzotti e Roberta Morise: cene e notti in luoghi segreti e in alcove lontane

Arrivano nuovi particolari sulla love story fra Eros Ramazzotti e Roberta Morise. Dopo aver messo fine al suo matrimonio con Marica Pellegrinelli, ora single dopo la fine della sua liaison con Charley Vezza, e una serie di flirt smentiti, sembra proprio che il cantante stavolta faccia sul serio.

Eros avrebbe ottenuto il suo numero dopo averla vista in televisione e di lì sarebbe partito il corteggiamento con appuntamento finale. Il settimanale “Oggi” però da nuovi dettagli: ad unirli ci sarebbero diversi interessi comuni (“La musica, per entrambi ragione di vita. Poi il buon vino, i viaggi, la campagna, gli affetti, la vita semplice. Entrambi attaccati alle piccole cose, quelle vere”), ma la passione sarebbe scoppiata a dicembre, quando Eros era in concerto a Roma e Roberta era invitata speciale all’evento.

Amici vicini alla coppia poi avrebbero riferito di una tenera relazione: “Persone vicine a entrambi - fa sapere il settimanale - raccontano di un rapporto tenero, romantico, quasi adolescenziale. In quei giorni sono inseparabili. Cene in luoghi segretissimi e notti trascorse in alcove lontane da occhi indiscreti. Camini accesi, tappeti su cui adagiarsi e buon vino rosso hanno fatto il resto”.

