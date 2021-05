Relax con niente o quasi addosso: ecco come Wanda Nara stuzzica i follower in piscina

E' abituata a stupire e anche questa volta il relax di Wanda Nara è differente, molto differente. Nella piscina coperta della sua dimora parigina, la moglie di Mauro Icardi ricarica le pile e allo stesso tempo stuzzica i follower. Mentre i cinque figli si divertono a sguazzare in acqua, lei posa seducente in perizoma, mostrando il lato B e uno scorcio bollente sul seno nudo con la foto che ha inevitabilmente raccolto tanti like sui social.

