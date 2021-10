Regina Elisabetta rifiuta il premio dedicato agli anziani: «Vecchio è chi si sente di esserlo»

«Vecchio è chi ci si sente». Una dichiarazione come questa un giorno verrà probabilmente ricordata nei libri di frasi celebri pronunciate dalla regina Elisabetta II, che nonostante i 95 anni suonati ha rifiutato proprio con parole simili un premio rivolto agli anziani più illustri.

Ad offrirlo era stata la rivista britannica 'The Oldiè', dedicata alla terza età, e il nome del riconoscimento non è certo suonato bene alle orecchie ancora ben funzionanti della monarca: 'Oldie of the Year award', quindi un quasi insolente 'Premio al vecchietto dell'anno'.

La risposta della Regina

Elisabetta ha incaricato della risposta, trasmessa il 21 agosto dalla residenza reale estiva scozzese di Balmoral, il suo segretario personale, Tom Laing-Baker, che ha replicato in modo cortese ma con fermezza riportando proprio quanto detto dalla sovrana: «Sua Maestà crede che una persona sia vecchia quanto si sente tale, la regina non crede quindi di soddisfare i criteri pertinenti per poter accettare, e spera che troviate un destinatario più adeguato».

Destinatario individuato alla fine dal magazine nella celeberrima stella franco-americana del cinema hollywoodiano Leslie Caron, che di anni ne ha 90: cinque meno di Elisabetta. La figlia di Giorgio VI siede sul trono di San Giacomo da quasi 70 anni ma non ha mai celebrato pubblicamente, se non nelle occasioni ufficiali, i numerosi record superati in destrezza.

Da sei anni è la monarca più longeva di Gran Bretagna

Quando ad esempio è diventata la monarca più longeva della Gran Bretagna nel settembre 2015, ha trascorso la giornata come qualsiasi altra, inaugurando una nuova linea ferroviaria. Sembra quasi che questo rifiuto reale di cui è uscita la notizia, sia una sorta di risposta involontaria a quanto circolato nei giorni scorsi sulla stampa: alcuni normalissimi segnali di invecchiamento che comunque la sovrana, sempre attiva e in grande forma, affronta con una invidiabile disinvoltura.

Le abittudini della sovrana

Negli ultimi impegni pubblici è stata vista per la prima volta con un bastone per camminare, sebbene non abbia problemi di deambulazione ma lo usi sulle superfici più sconnesse. Secondo invece un gossip, i suoi medici le avrebbero chiesto per ragioni di salute di non bere più bicchierini di alcolici, a cominciare dall'amato Martini. Oltre al suo ottimo stato di salute, può contare anche su una certa tradizione di longevità in famiglia, dal marito Filippo, scomparso a 99 anni (lutto che ha comunque un pò affaticato la sovrana), alla regina Madre, venuta a mancare quando ne aveva 102.

I prossimi impegni

Davanti a Elisabetta c'è comunque una stagione piena di impegni pubblici, come la presenza di Sua Maestà alla conferenza internazionale sul clima CoP26 di Glasgow, a presidenza britannica, fra due settimane. Per arrivare poi a quelli che condurranno fino alle celebrazioni nel 2022 del cosiddetto Giubileo di Platino: il 70esimo anniversario dall'ascesa al trono. Per lei forse un altro giorno come gli altri, in cui non si rincorrono tanto gli anni ma i ricordi di una vita.

