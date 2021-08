La Regina Elisabetta e l'osservazione «pungente» sulle vacanze esotiche di Kate Middleton

Una confidenza che nel Regno Unito hanno definito «brutalmente pungente». Un racconto che risale 2008, ma che il Sun ha rievocato a tredici anni di distanza. La Regina Elisabetta "contro" le vacanze di lusso di Kate Middleton: secondo il tabloid inglese, la Regina riteneva che «passare da un luogo di villeggiatura a cinque stelle all'altro non fosse il prerequisito per una giovane donna forse destinata a diventare regina».

APPROFONDIMENTI L'ACCUSA Meghan Markle, il programma per le donne fa flop: «È...

La "Regina di Mustique"

Nella biografia del 2010 su William e Harry, l'autrice Katie Nicholl raccontò che già nel lontano 2008 la passione per le vacanze esotiche di Kate aveva attirato l'attenzione di Elisabetta. «Se non era con William al castello di Balmoral, allora la coppia stava sciando o era in vacanza a Mustique», si legge. Kate era lì così spesso che la stampa la soprannominò "La Regina di Mustique", un titolo che in precedenza era appartenuto alla principessa Margaret. «La Gran Bretagna era in piena recessione che tali frivole esibizioni di ricchezza erano sgradevoli secondo regina», racconta Nicholl.

Royal Family news – Queen made BRUTAL ‘stinging’ remark attacking Kate Middleton’s luxury lifestyle and fancy holidays https://t.co/oNL7lPVOj8 — Euro Journal - English News (@eurojournalENG) August 17, 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA