Regina Elisabetta, l'ex chef reale rivela: «Ecco quanto mangia e come»

La Regina Elisabetta è arrivata a una veneranda età in piena forma e in molti si chiedono quali siano le sue abitudini alimentari. Un ex chef reale ha rivelato cosa e quando mangia. La sovrana, che può contare sul lavoro di cuochi di fama mondiale e può godere dei banchetti più prelibati, fa quattro pasti al giorno e mangia piccolissime porzioni.

Secondo quanto riferito anche in passato dall'ex chef della Regina, Darren McGrady, Sua Maestà mangia molto poco ed è in buona salute. Il 58enne ha lavorato per 15 anni a Buckingham Palace come chef personale della regina Elisabetta II, accompagnandola in due tour reali dell'Australia. Ha anche cucinato per cinque presidenti americani - Ford, Reagan, Bush Snr, Clinton e Bush Jr - durante le loro visite di stato.

McGrady ha lavorato anche per altri membri della Famiglia Reale, tra cui la principessa Diana e i suoi figli William e Harry a Kensington Palace. Stava cucinando per Diana la notte della sua morte, il 31 agosto 1997. McGrady aveva già preparato la cena e aspettava il suo ritorno.

Nel suo libro, McGrady ha rivelato le preferenze culinarie della regina, i suoi pasti preferiti e le cose di cui non è una fan a tavola. Da brava inglese, ovviamente, non può rinunciare al the pomeridiano. La bevanda la beve anche a colazione con i biscotti, seguita da una ciotola di cereali. Poi mangia a base di pesce alla griglia con spinaci o zucchine e sempre a basso contenuto di carboidrati.

