Elisabetta compie oggi 95 anni (da sola): Harry torna negli Usa, non ci saranno neanche Carlo e William

Compie oggi 95 anni la regina Elisabetta la sovrana più longeva d’Inghilterra. Sul trono britannico da 69 anni è la quarta sovrana più longeva della storia, dopo aver superato, nel 2015, il record della sua bisnonna, la regina Vittoria, monarca del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda per 63 anni. Ma questo sarà un compleanno insolito oltre che triste: annullati i tradizionali festeggiamenti che, fino a qualche giorno fa, prevedevano 41 colpi di cannone sparati da Hyde Park a mezzogiorno in punto, 21 colpi lanciati da Windsor Great Park e 62 dalla Torre di Londra.

Harry torna da Meghan

Dopo la morte del principe Filippo, la Regina si sente sempre più sola. Secondo alcune indiscrezioni, riportate dal tabloid inglese “The Sun”, i familiari si sarebbero organizzati con turnazioni per far visita alla sovrana nella fortezza di Windsor e provare così ad alleviare quella tristezza che nei giorni scorsi non ha evitato di mostrare. La Regina rimarrà lì durante il periodo di lutto reale dopo la morte del Duca di Edimburgo.

Ma sembra che il principe Harry non ci sarà: il nipote sarebbe infatti tornato negli Stati Uniti per riunirsi con la moglie incinta Meghan e il loro figlio di due anni Archie. Come rivela il DailyMail. Harry, 36 anni, è volato a Los Angeles con un volo dell'American Airlines che è arrivato poco dopo le 13:30 ora locale. La sua auto è stata vista lasciare il terminal privato di LAX pochi minuti dopo l'atterraggio dell'aereo ed è stata avvistata di nuovo arrivare a Montecito intorno alle 16.

L'assenza di Carlo

Il ritorno di Harry negli Stati Uniti significa che salterà il 95esimo compleanno della Regina. Anche il principe Carlo salterà il compleanno della regina ed è a casa sua in Galles. E così pure il principe William non dovrebbe farle visita nel suo grande giorno. È stato ampiamente riferito che Harry aveva intenzione di rimanere per il compleanno della regina, anche se le fonti hanno detto che era "in conflitto" sulla decisione e voleva tornare a casa da Meghan.

Elisabetta, che a Windsor è assistita da una ventina di membri dello staff, riceverà dunque al massimo le visite del principe Andrea e del principe Edoardo, probabilmente insieme alla moglie Sophie.

I due compleanni della Regina

La regina festeggia due compleanni, il suo vero, il 21 aprile, dato che è nata il 21 aprile 1926. Poi un secondo - la celebrazione ufficiale - il secondo sabato di giugno. Elisabetta solitamente celebra il suo compleanno "ufficiale", in vero stile regale britannico con un corteo di carrozze e cavalli noto come Trooping the Colour. Il resto della famiglia reale si unisce a lei sul balcone di Buckingham Palace per parlare alla folla sottostante. Ma quest'anno causa Covid la celebrazione potrebbe saltare. Un'altra nota triste in un compleanno da dimenticare.

La successione al trono

Adesso in molti si chiedono: come avverrà la successione al trono di Elisabetta? Per la monarchia britannica, infatti, il futuro passaggio della corona inglese potrebbe rappresentare un problema.

Al momento sono molte le voci che si rincorrono in questo senso, ma le principali ipotesi al vaglio sono due: puntare su un impegno più simbolico e concreto dei Windsor o affidarsi alla successione tradizionale, che vorrebbe il principe Carlo erede al trono. Un recente sondaggio di YouGov, tuttavia, mostra la scarsa popolarità di sua maestà il principe di Galles, superata di gran lunga dal suo figlio William, secondo solo alla regina.





