Elisabetta domani compirà 95 anni (e potrebbe annunciare le dimissioni): ecco chi sarà con lei

E’ un compleanno triste quello che la regina Elisabetta si prepara ad affrontare domani, il primo senza l’amato Filippo, scomparso il 9 aprile dopo 73 anni al suo fianco. Una ricorrenza che solitamente trascorreva nella intimità familiare insieme al consorte e a qualche altro membro dei Windsor prima dei festeggiamenti ufficiali che si tengono tradizionalmente nel mese di giugno con la parata Trooping the Colour.

Louise, chi è (e cosa eredita da Filippo) la nipotina che ha preso il posto di Harry nel cuore di Elisabetta

Fonti dicono che probabilmente Elisabetta trascorrerà il suo compleanno come ha fatto la maggior parte degli altri giorni di quest’anno – mettendosi personalmente al volante della sua auto per raggiungere Frogmore, una delle parti preferite della tenuta di Windsor, per portare a spasso i suoi nuovi cuccioli, Fergus, un dorgi e il corgi Muick.

L'erede al trono

Ma non tutti sono convinti che la sovrana, la più longeva della storia britannica, rimarrà sul trono fino alla fine. Secondo Robert Jobson, esperto di cose reali, la regina potrebbe annunciare la sua abdicazione a favore del figlio Carlo già domani. “Credo ancora fermamente che la regina si dimetterà il giorno del suo 95esimo compleanno”, ha dichiarato Jobson di recente alla televisione. E se non sarà dopodomani, l’annuncio del suo ritiro potrebbe non essere lontano. Del resto il Mail scrive oggi che a giorni il Principe Carlo e il Duca di Cambridge si riuniramno a porte chiuse per decidere il futuro della monarchia dopo la Megxit e la scomparsa di Filippo.

Di certo, il 21 aprile non ci saranno per celebrare il genetliaco di Elisabetta le tradizionali salve di cannoni a Hyde Park e alla Torre di Londra: entrambi sono stati cancellati, come ha fatto sapere ieri sera il ministero della Difesa. Non ci sarà neanche quest’anno come era prevista l’inaugurazione di un nuovo ritratto della regina. La regina e la famiglia sono ufficialmente in lutto fino a giovedì.

I festeggiamenti in famiglia

Elisabetta, che a Windsor è assistita da una ventina di membri dello staff, riceverà al massimo le visite del principe Andrea e del principe Edoardo, probabilmente insieme alla moglie Sophie. Secondo il Mirror, ci saranno poi le telefonate di auguri del principe di Galles, del Duca e dalla Duchessa di Cambridge e di altri componenti della Royal Family. E chissà se non anche quella del principe Harry che, secondo un noto tabloid, avrebbe ritardato il suo ritorno dalla moglie Meghan Markle e dal figlio Archie a Los Angeles per poter essere accanto alla nonna il giorno del suo compleannno.

Harry, William e Carlo: due ore faccia a faccia. Ecco di cosa hanno parlato

Un altro lutto

La Regina ha dovuto affrontare anche un'altra perdita: il giorno dopo i funerali di Filippo è morto anche il caro amico Sir Michael Oswald. Il fidato consigliere delle corse di Sua Maestà è morto a causa di una lunga malattia il 17 aprile all'età di 86 anni. Sir Michael si è preso cura degli interessi della regina e della regina madre per quasi 30 anni. È stato regolarmente raffigurato accanto al reale in occasione di eventi di corsa nel corso degli anni. Rendendo omaggio, la moglie di Sir Michael, Lady Angela, che era una dama di compagnia della Regina Madre, ha detto al Racing Post: "Ha sempre detto che aveva il lavoro più meraviglioso che chiunque avrebbe mai potuto avere e che lo avrebbe fatto anche se fosse stato un uomo ricco che non doveva lavorare".

Ultimo aggiornamento: 12:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA