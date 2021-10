Regina Elisabetta, ansia per la sua salute. I medici: «Deve stare a riposo». E salta l'ultimo viaggio

A Buckingham Palace c’è paura per la salute della regina Elisabetta, costretta a cancellare i suoi impegni e rimanere a casa. Da tempo si parla di problemi di salute e necessità di riposo per Elisabetta, 95 anni, che ha trascorso una lunga estate in Scozia.

Buckingham Palace, paura per la salute della regina Elisabetta

Da Buckingham Palace un allarme per la salute di Elisabetta II. Secondo i media britannici infatti la Regina, 95 anni, sarebbe stata costretta a cancellare una visita in Irlanda del Nord su invito dei suoi medici che le hanno consigliato di «stare a riposo per qualche giorno».

Il riposo imposto tratterebbe, pare, soltanto di una precauzione da parte del suo staff di dottori. Pur godendo di buona salute, la regina ha pur sempre una età che in certi casi la obbliga a rallentare la sua sempre molto intensa agenda di appuntamenti pubblici. Le ultime due settimane per Elisabetta infatti sono state molto impegnative: «La regina – fa sapere una nota - ha accettato a malincuore il consiglio dei medici. E' di buon umore e dispiaciuta di non poter visitare l'Irlanda del Nord».

