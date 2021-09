La regina Elisabetta perde un amico intimo: morto a 91 anni sir Timothy Colman

La regina Elisabetta piange uno dei suoi amici più cari, Sir Timothy Colman, morto all'età di 91 anni. L'ex ufficiale della Royal Navy era un rampollo della famiglia di Colman dal Norfolk ed era un ospite frequente nella tenuta di Sandringham con sua moglie Mary cugina della regina e morta a gennaio scorso all'età di 88 anni. Sir Timothy ha battuto due volte il record mondiale di vela veloce nel 1972 e nel 1980, ha esplorato l'Antartide e le Isole Falkland negli anni '60 e ha prestato servizio nei consigli di amministrazione di Reckitt e Colman, Whitbread e Anglia Television Group.

Incontrò Mary - che era la figlia maggiore di Michael Bowes-Lyon, fratello della Regina Madre - mentre era in licenza dalle forze armate nel 1948, e furono segretamente fidanzati per due anni prima di sposarsi nel 1951 a Londra. Sir Timothy, che ebbe cinque figli - Sarah, Sabrina, Emma, ​​James e Matthew - fu anche direttore dell'Eastern Counties Newspapers (ora Archant), oltre ad essere determinante nella creazione dell'Università dell'East Anglia. Mary ha ricordato in precedenza come suo zio, Giorgio VI, si riferisse ai suoi cugini, Lilibet e Margaret, rispettivamente come "orgoglio" e "gioia".

