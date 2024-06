È in uscita in Italia il nuovo libro dell'esperto reale Robert Hardman, intitolato "Carlo III il nuovo re. Storia confidenziale della nuova corte d’Inghilterra" (Rizzoli) che racconta appunto la parte di vita più recente del sovrano d'Inghilterra: dalla morte di Elisabetta II, passando per il giorno dell'incoronazione fino ad arrivare a oggi. Nel suo libro, Hardman parla anche del rapporto di re Carlo con il principe Harry e, in una recente intervista a Vanity Fair, ha spiegato cosa rivelerà nel suo romanzo.

Il rapporto di Re Carlo e Harry

Robert Hardman è stato intervistato da Vanity Fair a cui ha presentato il suo nuovo libro "Carlo III il nuovo re. Storia confidenziale della nuova corte d’Inghilterra". L'esperto reale ha commentato il fatto che, durante la sua ultima visita in Inghilterra, Harry e Carlo non si siano incontrati: «Penso che sia l’ennesimo esempio della distanza che si è creata tra il principe Harry e la famiglia. Se Carlo volesse sedersi e chiacchierare con suo figlio, lo farebbe senza problemi. Il re ama Harry, ma oggi è malato: è una persona più vulnerabile e qualsiasi stress potrebbe causargli un grosso danno. Senza contare che c’è il rischio di vedere, magari fra sei mesi, le proprie conversazioni stampate su un libro o spiattellate in una serie. Credo comunque che il re voglia riconciliarsi con suo figlio. Come succede anche nelle nostre famiglie, un conflitto può risolversi se entrambe le parti rinunciano a qualche convinzione sull’altro».

Le condizioni di salute di Kate Middleton

Robert Hardman, nella sua intervista a Vanity Fair, ha anche parlato delle condizioni di salute di Kate Middleton che sta lottando contro un tumore. L'esperto reale ha detto: «C'è molta preoccupazione. Tutti vogliono che si riprenda, ma nessuno sa veramente come stia né lo sapremo mai per una questione di privacy. I social - ha spiegato il biografo - continueranno a produrre la loro narrazione folle dei fatti con teorie cospirative fuori controllo ma, al momento, le uniche cose certe che sappiamo della principessa del Galles sono quelle che ha dichiarato lei stessa nel suo videomessaggio di marzo rilasciato proprio per annunciare il prolungamento della sua assenza dalla scena reale. Sappiamo che sta facendo le cure e si dice che stia migliorando. Noi comunque non sapremo mai in anticipo come sta e dobbiamo accettarlo».