Raoul Bova e Rocio Morales, serata no: cena con litigata e "fuga" per la strada

Una serata no per Raoul Bova e Rocio Morales. La coppia, ultimamente molto impegnata sul lavoro, ha lasciato le figlie Luna e Alma a casa per regalarsi una cena fuori, ma sembra proprio che una piccola discussione abbia rovinato i piani per la serata.I due attori, che si sono conosciuti sul set del film “Immaturi”, sono stati fotografati da “Diva e donna” mentre mangiano in una pizzeria della Capitale. Al tavolo sembra cominciare una discussione con Raoul che prende la parola e Rocio che ascolta con sguardo attento ma severo.Finito il pasto, dal locale esce prima lei, seguita a distanza dal compagno. La Morales lo aspetta, gli dice qualcosa gesticolando e poi si allontana allungando il passo. A Raoul non resta che andarle dietro, con la faccia tutt’altro che allegra.La coppia è insieme dal 2013 e ultimamente si è spesso parlato di crisi, anche se loro hanno sempre negato con forza qualsiasi tipo di problema all’interno della loro relazione.